T.C.REYHANLI 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. REYHANLI 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

HÜKÜM ÖZETİ

DOSYA NO : 2024/91 Esas

KARAR NO : 2025/323

C.SAV.ESAS NO : 2017/759

SANIK : MARYAM ABDRABO, MOHAMAD ve AMINA kızı, 1981 ALEPPO doğumlu, mah/köy, Cilt no: , Aile sıra no: , Sıra no:nüfusunda kayıtlı.

SUÇ : Eşyayı, gümrük işlemlerine tâbi tutmaksızın ülkeye sokmak

SUÇ TARİHİ : 01/11/2016

KARAR TARİHİ : 24/12/2025

Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada sanık hakkında Eşyayı Gümrük İşlemlerine Tabi Tutmaksızın Ülkeye Sokmak suçundan açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda zamanaşımı nedeniyle düşme kararı verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirilen adresin yetersiz olması, sanığın ismen tanınmaması ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ile yapılan yazışma sonucunda şahısın herhangi bir kaydına rastlanılmadığı bildirildiğinden gerekçeli kararın vekatılan vekiline ait istinaf dilekçesinin tebliği yapılamamış olup, adreslerin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren 2 haftalık süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur. 26.03.2026