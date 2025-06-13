T.C. REYHANLI 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ GAZETE İLANI HÜKÜM ÖZETİ
T.C.
REYHANLI
5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
GAZETE İLANI
HÜKÜM ÖZETİ
DOSYA NO : 2024/94 Esas
KARAR NO : 2025/206
SANIK : TAHA HACŞEIB, HALİD ve SUAD oğlu, 2001 İDLİP doğumlu,
SUÇ : Kasten Yaralama
SUÇ TARİHİ : 04/09/2017
UYGULANAN KANUN MAD. : Türk Ceza Kanunu 86/1
VERİLEN CEZA MİKTARI : 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8)
KARAR TARİHİ : 21/03/2025
Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada sanıkhakkındaaçılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda (H.A.G.B) karar verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanığınbildirdiğiadresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden kararın tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 2 hafta süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur. 10/06/2025