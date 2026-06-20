T.C. RİZE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Dosya no: 2026/32 Esas

Mahkememizin işbu dava dosyasında dahili davalı sıfatına haiz olup, adına çıkarılan dava dilekçesi eklitebligatların bila tebliğ iade edildiği, adres araştırmalarının bila ikmal neticelendiği dahili davalılardan - ...2746 TC nolu Hüseyin oğlu Şükri ÇEKMİŞ hakkında ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup, davacı Hatice YILMAZ vekili tarafından Rize ili Merkez ilçesi Portakallık mahallesi Dağ dibi mevkii 918 ada 23 parsel sayılı taşınmaz hakkında davalılar Şükri ÇEKMİŞ ve ark. aleyhine açılan muhdesat aidiyetinin tespitine yönelik davada "İşbu dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde davaya cevap verebileceğiniz HMK'nun 122.madesi uyarınca ihtar olunur." hususları dava dilekçesinin tebliği yerine kain olmak üzere ilan olunur.