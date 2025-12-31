T.C. RİZE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı :2018/1058 Esas 15.12.2025

Davacı Dursun Ali Mete vekili tarafından davalılar Ali Mete ve arkadaşlarıaleyhine açılan Ortaklığın Giderilmesi davası karara çıkmış olup;

Davalılardan Van İliErciş İlçesi Kasımbağı Mah/Köy nüfusuna kayıtlı Kaya ve Sakine'den olma 06/03/1962 d.lu Ayten Çelebi ve Konya İli Meram İlçesi Pirebi Mah/Köy nüfusuna kayıtlı Hacı Mehmet ve Sakine'den olma 01/03/1946 d. lu Aysel Kendier'in adresleri tüm aramalara rağmen bulunamadığından kendilerine gerekçeli karar evrakı tebliğ edilememiş, bu nedenle ilan yoluyla tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla ;

Davacı Dursun Ali Metetarafından açılan davanın KABULÜ ile,1-Dava konusu Rize İli Merkez İlçesi Fener Mahallesi 302 Ada 1 parsel, Rize İli Merkez İlçesi Fener Mahallesi 302 Ada 2 parsel, Rize İli Merkez İlçesi Fener Mahallesi 302 Ada 7 parsel, Rize İli Merkez İlçesi Fener Mahallesi 302 Ada 9 parsel, Rize İli Merkez İlçesi Fener Mahallesi 291 Ada 4 parsel, Rize İli Merkez İlçesi Fener Mahallesi 294 Ada 14 parsel, Rize İli Merkez İlçesi Değirmendere Mahallesi 351 Ada 4 parsel, Rize İli Merkez İlçesi Camiönü Mahallesi 266 Ada 1 parsel parsel sayılı taşınmazlar yönünden, taşınmazların TÜM TAKYİDATLARI ile birlikte umum arasında yapılacak AÇIK ARTIRMA ile satılarak bu taşınmazlar üzerindeki ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİNE, karar verilmiş olup işbu gerekçeli karar evrakınınilan tarihinden itibaren 7 günlük sürenin bittiği tarihte tebliğ edilmiş sayılacağı , davalının bu tebliğ süresi dolduktan sonra iki haftalık süre içinde istinaf dilekçesini ibraz etmesi gerektiği ilanen tebliğ olunur.