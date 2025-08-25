T.C. RİZE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. RİZE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2025/629 Esas 30.06.2025

Mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davasının yapılan yargılamasında; Rize ili, Merkez ilçesi, Müftü mahallesi, Yukarı mahalle mevkii, 232 ada 27 parselde 1/2 pay sahibi olan ÖMER EŞİ KIZI NEFİSE'nin mirasçısının bulunup bulunmadığı hususunda ilanen tebliğine karar verilmiş olup murisin varsa mirasçılarının son ilandan başlayarak en geç 1 yıl içinde mirasçılık sıfatlarını mahkememize bildirmeleri gerektiği, aksi takdirde TMK'nin 594. Maddesi gereğince miras sebebiyle İstihkak davası açma hakları saklı kalmak üzere mirasın devlete geçeceği hususu ilan olunur.