T.C. RİZE AİLE MAHKEMESİ

T.C. RİZE AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2025/229 Esas

DAVALI : NATALIA KOTAEVA -659932873- Pasaport numaralı,Baba adı SEMYON, Ana adı ZINADIDA, D. TARİHİ 06.10.1972

Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesi ve tensip zaptının dava dilekçesinde belirtilen adresinize ve mernis adresinize davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız ve açık adresinizin tespit edilemediğinden dava dilekçesi ve tensip zaptınının ilanen tebliğ edilmiş olduğu, yasal süresinde cevap dilekçesi sunmadığın anlaşılmakla;

Usul ekonomisi gereğince ön inceleme duruşması ile tahkikat aşamasına geçileceği davalı tarafın tahkikat duruşmasına gelmesi, aksi takdirde belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadıkları takdirde duruşmaya yokluklarında devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğinin ihtarlı ilanen tebliğine, Bu nedenle ön inceleme ve tahkikat duruşmasının 17/02/2026 günü saat 10:00'a bırakılmasına tensiben karar verilerek ilanen tebliğ olunur.