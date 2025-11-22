T.C. RİZE SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. RİZE SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2025/33 SATIŞ

Ayrıntılı bilgilere esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/33 SATIŞ ile erişim sağlanabilir.

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Taşınmazın Özellikleri: Rize İl, İyidere İlçe, YALIKÖY Mahalle/Köy, 235 Ada, 3 Parsel,İyidere İlçe Merkezinin güney doğu kısmında, kısmen yüksek kotta, mahalle yoluna cephesi bulunmakta, İlçe Merkezine 2 km mesafede, Karadeniz Sahil Yoluna 200 metre mesafededir. Zemin yapısı olarak eğimli, altyapı masrafı gerektiren zemin yapısına sahiptir. İmar durumu olarak 48,40 m2 lik kısmı imar yolunda, 567,90 m2 lik kısmı imar adası içerisinde kalmaktadır. İyidere Belediye Başkanlığının yazısı ekindeki imar planı örneğine göre yapı adasında kalan kısmın ayrık nizam 5 katlı yapılaşmaya elverişli olduğu belirtilmektedir. Ticari olarak ana arter üzerinde kalmadığından henüz gelişmemiş kısımda kalmakta, yakın çevresinde ticari işletme bulunmamakta, çevresindeki eski Rize-İyidere yolu kenarında kahvehane, market bulunmaktadır. Taşınmazın çevresinde müstakil konutlar, çay bahçeleri, tarım arazileri bulunmaktadır. Kısmen deniz manzarasına sahiptir. Kamunun ve belediyenin hizmetlerinden faydalanmaktadır. Tamamı çay bahçesidir.

Yüzölçümü : 616,30 m2

Kıymeti : 4.245.173,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/01/2026 - 13:52 / Bitiş Tarih ve Saati : 12/01/2026 - 13:52

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/02/2026 - 13:52 / Bitiş Tarih ve Saati : 09/02/2026 - 13:52

19/11/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.