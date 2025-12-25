T.C. RİZE SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. RİZE SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN

2025/65 SATIŞ

Ayrıntılı bilgilere esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/65 SATIŞ ile erişim sağlanabilir.

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Taşınmazın Özellikleri: Rize İl, Merkez İlçe, PİRİÇELEBİ Mahalle/Köy, 98 Ada, 9 Parsel, Taşınmaz Rize İliMerkez İlçesi Piriçelebi mahallesi 98 ada 9 parsel olarak tapuya kayıtlıdır. Tapu alanı 4885,98 m2 dir. Tapu kaydında ?Kızılağaçlık? olarak kayıtlıdır. Parselin üzerinde çay bahçesi olduğu görülmüştür. Satışa konu parsel Rize Belediye başkanlığının 7043 Sayılı yazısına göre parsel 1/1000 ölçekli imar planı içerisinde kalmaktadır.Parsel imar planında, kısmen "İmar Yolu", kısmen "Park Alanı" , kısmen "Yençok=24,50E=1,80 İmar Adası" içerisinde kalmaktadır. Belediyenin ve kamunun tüm hizmetlerinden faydalanmaktadır. Zemin yapısı çok eğimli bir yapıya sahiptir. Taşınmazın çevresinde çay bahçeleri ve müstakil konutlar bulunmaktadır. Ticari olarak gelişmemiş kısımda kalmaktadır. Parsel Arnavut Sokak yoluna cephelidir. Taşınmaz Valilik Binasına yaklaşık 900 metre mesafededir.Belediye sınırları içerisinde kalan dava konusu parselin arsa olarak değerlendirmesi yapılacaktır.

Yüzölçümü : 4.885,98 m2

Kıymeti : 44.642.417,50 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 10:48 / Bitiş Tarih ve Saati : 10/02/2026 - 10:48

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/03/2026 - 10:48 / Bitiş Tarih ve Saati : 13/03/2026 - 10:48

19/12/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.