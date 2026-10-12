T.C. RİZE SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. RİZE SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2026/13 SATIŞ
Ayrıntılı bilgilere esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/13 SATIŞ ile erişim sağlanabilir.
1 NO'LU
Taşınmazın Özellikleri: Rize İl, Derepazarı İlçe, MERKEZ Mahalle/Köy, 216 Ada, 5 Parsel, Taşınmaz Rize İli Derepazarı İlçesi Merkez mahallesi 216 ada 5 parsel olarak tapuya kayıtlıdır. Tapu alanı 671,38 m2 dir. Tapu kaydında ?Kargir Ev Ve Çay Bahçesi? olarak kayıtlıdır. Satışa konu parsel Derepazarı Belediyesi'ne ait 1/1000 ölçekli imar planı içerisinde kalmaktadır. İmar planında ayrık nizam 3 kat(A-7) yapılaşmaya izin verilmektedir.
Yüzölçümü : 671,38 m2
Kıymeti : 4.051.748,40 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 14/12/2026 - 14:01
Bitiş Tarih ve Saati : 21/12/2026 - 14:01
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2027 - 14:01
Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2027 - 14:01
08/10/2026 (İİK m.114 ve m.126)
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