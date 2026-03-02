T.C. ŞABANÖZÜ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ŞABANÖZÜ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü vekili Av. Yasin AKSOY tarafından aşağıdaki listede sıralı, kamulaştırmaya tabi tutulan taşınmazlardan el altına isabet eden kısımlarda mülkiyet haklarının tapuda İdare adına tescili ile Mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacıyla 4650 sayılı Kanun ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi gereğince Mahkememizde açılmış bulunan bedel tespit ve tescil davalarında;
1. Davacı Karayolları Genel Müdürlüğünün26/03/2025 tarihli ve 2025/127 sayılı Kamu Yararı Kararı gereğince belirtilen taşınmazların mülkiyet hakkının kamulaştırılmasına karar verildiği,
2.Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığının 83698686-752.01.01 sayılı OLUR’u ile onaylandığı,
3. Kamulaştırma Bedelinin hak sahibi adına T.C.ZİRAAT Bankası Şabanözü Şubesine yatırılacağı,
4.Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibaren on (10) gün içinde Mahkeme-ye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,
5.Duruşmanın aşağıda belirtilen gün ve saatlerde Asliye Hukuk Mahkemesi salonunda yapılacağı; Mahkemenin davetine uymayanlar hakkında yokluğunda yargılama ve işlem yapılacağı,
6. Açılacak davalarda husumetin Karayolları Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği,
7. Maliklere çıkartılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilan tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal ve Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,
8. Otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırmayı yapan İdare adına tesciline karar verileceği,
2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi uyarınca ilanen duyurulur.
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN İLİ: ÇANKIRI İLÇESİ: ŞABANÖZÜ VASFI: TARLA
DURUŞMA GÜNÜ : 17.04.2026
|
Esas No
|
Malik
|
Köyü
|
Ada No
|
Parsel No
|
Mülkiyet
|
2025/319 Esas
|
Aliekber EROĞLU ve Hasan EROĞLU
|
Özbek Köyü
|
105
|
125 Parsel
|
Taşınmazın Tamamı
|
2025/320 Esas
|
Tarık Anıl TAŞKIRAN
|
Özbek Köyü
|
106
|
15
|
Taşınmazın Tamamı
|
2025/321 Esas
|
Hasan EROĞLU
|
Özbek Köyü
|
160
|
2-3
|
Taşınmazın Tamamı
|
2025/322 Esas
|
Arif ALTINTAŞ V.D
|
Özbek Köyü
|
174
|
29-39
|
Taşınmazın Tamamı
|
2025/323 Esas
|
Arif ALTINTAŞ V.D
|
Özbek Köyü
|
174
|
37
|
Taşınmazın Tamamı
|
2025/324 Esas
|
Ahmet Tombak Ve Haydar Tombak
|
Özbek Köyü
|
174
|
31-41
|
Taşınmazın Tamamı
|
2025/325 Esas
|
Hasan EROĞLU
|
Özbek Köyü
|
174
|
27-35
|
Taşınmazın Tamamı
|
2025/326 Esas
|
Nadir ACAR
|
Kutluşar Köyü
|
115
|
43
|
Taşınmazın Tamamı
|
2025/327 Esas
|
Asılbey ARSLANOĞLU
|
Kutluşar Köyü
|
115
|
47
|
Taşınmazın Tamamı
|
2025/328 Esas
|
Fatma MANSUROĞLU
|
Kutluşar Köyü
|
115
|
156
|
Taşınmazın Tamamı
|
2025/329 Esas
|
Halil KILINÇOĞLU
|
Kutluşar Köyü
|
115
|
160
|
Taşınmazın Tamamı
|
2025/330 Esas
|
Sinan ARSLANOĞLU
|
Kutluşar köyü
|
115 ada 142 ve 158 parsel
|
114 114 ada 31 P
|
Taşınmazın Tamamı
|
2025/335 Esas
|
İsmail Hakkı ÇELİK
|
Kutluşar köyü
|
150
|
44
|
Taşınmazın Tamamı
|
2025/336 Esas
|
Çeşminaz ÇAYBAŞI V.D.
|
Yenimahalle
|
150
|
46
|
Taşınmazın Tamamı
|
2025/337 Esas
|
Alperen UZGÖREN
|
Yenimahalle
|
156
|
12-21
|
Taşınmazın Tamamı
|
2025/342 Esas
|
Erdi DEDEOĞLU
|
Bulgurcu
|
127
|
78
|
Taşınmazın Tamamı
|
2025/343 Esas
|
Hamdi DEDE V.D.
|
Özbek Köyü
|
101
|
14-21
|
Taşınmazın Tamamı
|
2025/345 Esas
|
Abdurrahman DEVELİ
|
Özbek Köyü
|
102
|
23
|
Taşınmazın Tamamı
|
2025/346 Esas
|
Arif DEVELİ
|
Özbek Köyü
|
174
|
17
|
Taşınmazın Tamamı