T.C. ŞABANÖZÜ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma 2.03.2026 00:01:00

ŞABANÖZÜ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü vekili Av. Yasin AKSOY tarafından aşağıdaki listede sıralı, kamulaştırmaya tabi tutulan taşınmazlardan el altına isabet eden kısımlarda mülkiyet haklarının tapuda İdare adına tescili ile Mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacıyla 4650 sayılı Kanun ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi gereğince Mahkememizde açılmış bulunan bedel tespit ve tescil davalarında;

1. Davacı Karayolları Genel Müdürlüğünün26/03/2025 tarihli ve 2025/127 sayılı Kamu Yararı Kararı gereğince belirtilen taşınmazların mülkiyet hakkının kamulaştırılmasına karar verildiği,

2.Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığının 83698686-752.01.01 sayılı OLUR’u ile onaylandığı,

3. Kamulaştırma Bedelinin hak sahibi adına T.C.ZİRAAT Bankası Şabanözü Şubesine yatırılacağı,

4.Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibaren on (10) gün içinde Mahkeme-ye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

5.Duruşmanın aşağıda belirtilen gün ve saatlerde Asliye Hukuk Mahkemesi salonunda yapılacağı; Mahkemenin davetine uymayanlar hakkında yokluğunda yargılama ve işlem yapılacağı,

6. Açılacak davalarda husumetin Karayolları Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği,

7. Maliklere çıkartılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilan tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal ve Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,

8. Otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırmayı yapan İdare adına tesciline karar verileceği,

2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi uyarınca ilanen duyurulur.

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN İLİ: ÇANKIRI İLÇESİ: ŞABANÖZÜ VASFI: TARLA

DURUŞMA GÜNÜ : 17.04.2026

Esas No

Malik

Köyü

Ada No

Parsel No

Mülkiyet

2025/319 Esas

Aliekber EROĞLU ve Hasan EROĞLU

Özbek Köyü

105

125 Parsel

Taşınmazın Tamamı

2025/320 Esas

Tarık Anıl TAŞKIRAN

Özbek Köyü

106

15

Taşınmazın Tamamı

2025/321 Esas

Hasan EROĞLU

Özbek Köyü

160

2-3

Taşınmazın Tamamı

2025/322 Esas

Arif ALTINTAŞ V.D

Özbek Köyü

174

29-39

Taşınmazın Tamamı

2025/323 Esas

Arif ALTINTAŞ V.D

Özbek Köyü

174

37

Taşınmazın Tamamı

2025/324 Esas

Ahmet Tombak Ve Haydar Tombak

Özbek Köyü

174

31-41

Taşınmazın Tamamı

2025/325 Esas

Hasan EROĞLU

Özbek Köyü

174

27-35

Taşınmazın Tamamı

2025/326 Esas

Nadir ACAR

Kutluşar Köyü

115

43

Taşınmazın Tamamı

2025/327 Esas

Asılbey ARSLANOĞLU

Kutluşar Köyü

115

47

Taşınmazın Tamamı

2025/328 Esas

Fatma MANSUROĞLU

Kutluşar Köyü

115

156

Taşınmazın Tamamı

2025/329 Esas

Halil KILINÇOĞLU

Kutluşar Köyü

115

160

Taşınmazın Tamamı

2025/330 Esas

Sinan ARSLANOĞLU

Kutluşar köyü

115 ada 142 ve 158 parsel

114 114 ada 31 P

Taşınmazın Tamamı

2025/335 Esas

İsmail Hakkı ÇELİK

Kutluşar köyü

150

44

Taşınmazın Tamamı

2025/336 Esas

Çeşminaz ÇAYBAŞI V.D.

Yenimahalle

150

46

Taşınmazın Tamamı

2025/337 Esas

Alperen UZGÖREN

Yenimahalle

156

12-21

Taşınmazın Tamamı

2025/342 Esas

Erdi DEDEOĞLU

Bulgurcu

127

78

Taşınmazın Tamamı

2025/343 Esas

Hamdi DEDE V.D.

Özbek Köyü

101

14-21

Taşınmazın Tamamı

2025/345 Esas

Abdurrahman DEVELİ

Özbek Köyü

102

23

Taşınmazın Tamamı

2025/346 Esas

Arif DEVELİ

Özbek Köyü

174

17

Taşınmazın Tamamı
