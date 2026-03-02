T.C. ŞABANÖZÜ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ŞABANÖZÜ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü vekili Av. Yasin AKSOY tarafından aşağıdaki listede sıralı, kamulaştırmaya tabi tutulan taşınmazlardan el altına isabet eden kısımlarda mülkiyet haklarının tapuda İdare adına tescili ile Mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacıyla 4650 sayılı Kanun ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi gereğince Mahkememizde açılmış bulunan bedel tespit ve tescil davalarında;

1. Davacı Karayolları Genel Müdürlüğünün26/03/2025 tarihli ve 2025/127 sayılı Kamu Yararı Kararı gereğince belirtilen taşınmazların mülkiyet hakkının kamulaştırılmasına karar verildiği,

2.Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığının 83698686-752.01.01 sayılı OLUR’u ile onaylandığı,

3. Kamulaştırma Bedelinin hak sahibi adına T.C.ZİRAAT Bankası Şabanözü Şubesine yatırılacağı,

4.Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibaren on (10) gün içinde Mahkeme-ye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

5.Duruşmanın aşağıda belirtilen gün ve saatlerde Asliye Hukuk Mahkemesi salonunda yapılacağı; Mahkemenin davetine uymayanlar hakkında yokluğunda yargılama ve işlem yapılacağı,

6. Açılacak davalarda husumetin Karayolları Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği,

7. Maliklere çıkartılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilan tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal ve Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,

8. Otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırmayı yapan İdare adına tesciline karar verileceği,

2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi uyarınca ilanen duyurulur.

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN İLİ: ÇANKIRI İLÇESİ: ŞABANÖZÜ VASFI: TARLA

DURUŞMA GÜNÜ : 17.04.2026