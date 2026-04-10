T.C. SAFRANBOLU SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. SAFRANBOLU(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN

2025/49 SATIŞ

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/49 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Karabük İl, Safranbolu İlçe, BAĞLARBAŞI Mahalle/Köy, 621 Ada, 30 Parsel, Taşınmaz üzerindeki ortaklığın tüm takyidatları ile birlikte umum arasında yapılacak açık arttırma suretiyle satış yolu ile giderilmesine karar verilmiştir.

Adresi: Bağlarbaşı Mahallesi / Safranbolu / Karabük

Yüzölçümü: 6.664,92 m2

İmar Durumu: Var, İnşaat tarzı inşaat nizamı: Ayrık - Kat adeti: 3 - Bina Yüksekliği: P.A.İ.Y28. md - KAKS: 0,90 - TAKS: 0,30 Kullanım Kararı: Konut alanı/ İmar yolu.

Kıymeti: 59.000.000,00 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibidir.

ARTIRMA BİLGİLERİ

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 28/07/2026 - 10:01 / Bitiş Tarih ve Saati: 04/08/2026 - 10:01

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 28/08/2026 - 10:01 / Bitiş Tarih ve Saati: 04/09/2026 - 10:01

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.