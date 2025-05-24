T.C. SAFRANBOLU SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/111

DAVALI : NEŞE BALKAMIŞ -68704074444

Davacılar Nezahat Arı ve Sıdıka Acar tarafından mahkememize açılan miras ortaklığına temsilci atanması davasının 15.05.2025 günü yapılan açık yargılamasında verilen ara kararı gereğince;

Davalı Neşe Balkamış'ın tebligata yarar adresinin tüm aramalara rağmen tespit edilip tebligat yapılamadığından Tebligat Kanunu'nun 28.maddkesi uyarınca dava dilekçesi ve duruşma gününün 17.07.2025 günü saat 10.55 'e bırakıldığı, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağı ve kendisine bir vekil ile temsil ettirmesi, aksi takdirde diğer işlemlere yokluğunda devam olunacağı tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.