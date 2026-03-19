T.C. SAKARYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2026/86 Esas

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAYYIMLIK BÜROSU arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;Davacı vekili, Sakarya 1.Sulh Hukuk Mahkemesinin 21.04.2015 tarih, 2015/378 Esas ve 2015/482 Karar sayılı dosyasındakayyımlık kararı bulunan3/16 hisse maliki'İsmail kızı Fatma', 4/16 hisse maliki 'Mehmet oğlu' ile 1/16 hisse maliki 'Mehmet oğlu' nun GAİPLİĞİNE karar verilmesini,TMK. 588. maddesi uyarınca Sakarya ili, Adapazarı ilçesi, Çelebiler mahallesinde kain 387 parsel numaralı taşınmazın 3/16 hisse maliki'İsmail kızı Fatma', 4/16 hisse maliki 'Mehmet oğlu' ile 1/16 hisse maliki 'Mehmet oğlu' adına kayyımca yönetilen hisselerinin HAZİNEYE İNTİKALİNE karar verilmesini talep ve dava etmekle; "İsmail kızı Fatma" ve "Mehmet oğlu" hakkında bilgisi olan kimselerin ilanın yapıldığı tarihten itibaren 6 ay içinde mahkememizin 2026/86 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri ilan olunur.11.03.2026