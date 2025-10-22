T.C. SAKARYA 2. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2025/155 Esas

DAVALI: ARİF EKİCİ- Zafertepe mah. Selahattin Eyyübi caddesi no.73/1 Merkez/KÜTAHYA

Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizin 2025/155 esas sayılı dosyası ile davacı Kadriye Ekici tarafından davalı Arif Ekici aleyhine çekişmeli boşanma davası talebi ile dava açılmış olup, davalı Arif Ekici'nin tüm aramalara rağmen ikametgahı, meskeni, iş yeri de tespit edilemediğinden, ön inceleme duruşmasının HMK 139 ve 143. maddeleri gereğince 23/12/2025 günü saat 09:30'da yapılacağı, Belirli gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı sulh için gerekli hazırlığı yapmanz duruşmaya gelmediğinz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek isterse yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz davetiye tebliğinden itibaren 2 hafta kesin süre içinde dilekçenizde gösterip sunmadığınz belgeleri sunmanız başka yerden getirilecek belgeler için açıklama yapmanız aksi durumda bu delilden vazgeçmiş sayılacağınız tebliğ ve ihtar olunur.

Tebligat Kanununun 31. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.