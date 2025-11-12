T.C. SAKARYA 2. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
2025/198 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/198 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konu Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Akıncılar Mahallesi, 170 ada, 30 parsel sayılı bahçeli ahşap ev vasfında 189,30 m2 yüzölçümlü taşınmaz
Adresi : Akıncılar Mahallesi Değirmen Sokak No:47 Adapazarı/ SAKARYA
Yüzölçümü : 189,30 m2
İmar Durumu : dosyasında
Kıymeti : 3.970.037,50 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: dosyasında
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 10:09
Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 10:09
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/02/2026 - 10:09
Bitiş Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 10:09
10/11/2025 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.