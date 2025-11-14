T.C. SAKARYA 2. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. SAKARYA 2. İCRA DAİRESİ'NDEN

2025/106 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/106 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu, Sakarya İli, Serdivan İlçesi, Serdivan Mahallesi, 8456 parsel, 1 kat 2 nolu BB, daire vasıflı, BB yüz ölçümü130 m2, ana taşınmaz yüz ölçümü 182 m2, ana taşınmaz vasfı "altında dükkanı olan dört katlı kargir apartman ve arsası" olan tamamı borçlu adına kayıtlı taşınmaz

Adresi : Arabacıalanı Mahallesi Narin Sokak No:5/2 Serdivan / SAKARYA

Yüzölçümü : 130 m2

Arsa Payı : 1/4

İmar Durumu :dosyasında

Kıymeti : 5.475.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: dosyasında ve tapu takyidatında

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/01/2026 - 10:14

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 21/01/2026 - 10:14

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/02/2026 - 10:14

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 18/02/2026 - 10:14

11/11/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.