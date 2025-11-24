T.C. SAKARYA 2. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. SAKARYA2. İCRA DAİRESİ'NDEN

2025/9229 ESAS

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/9229 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu Adapazarı İlçesi, Adalı Güneşler Mah 110 Ada 7 Parsel A Giriş Zemin Kat 1 Nolu bağımsız bölüm sayılı taşınmaz

Adresi : Üneşler Merkez Mahallesi 5034 Nolu Sokak No:5 Daire 1Adapazarı/ SAKARYA

Yüzölçümü : 93,71 m2

Arsa Payı : 70365 / 673827

İmar Durumu :dosyasında

Kıymeti : 4.350.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: dosyasında ve tapu takyidatında

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/12/2025 - 10:15 / Bitiş Tarih ve Saati : 26/12/2025 - 10:15

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/01/2026 - 10:15 / Bitiş Tarih ve Saati : 28/01/2026 - 10:15

21/11/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.