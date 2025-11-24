T.C. SAKARYA 2. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. SAKARYA2. İCRA DAİRESİ'NDEN
2025/9229 ESAS
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/9229 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konu Adapazarı İlçesi, Adalı Güneşler Mah 110 Ada 7 Parsel A Giriş Zemin Kat 1 Nolu bağımsız bölüm sayılı taşınmaz
Adresi : Üneşler Merkez Mahallesi 5034 Nolu Sokak No:5 Daire 1Adapazarı/ SAKARYA
Yüzölçümü : 93,71 m2
Arsa Payı : 70365 / 673827
İmar Durumu :dosyasında
Kıymeti : 4.350.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: dosyasında ve tapu takyidatında
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/12/2025 - 10:15 / Bitiş Tarih ve Saati : 26/12/2025 - 10:15
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/01/2026 - 10:15 / Bitiş Tarih ve Saati : 28/01/2026 - 10:15
21/11/2025 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.