T.C. SAKARYA 2. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. SAKARYA 2. İCRA DAİRESİ

2025/8366 ESAS

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/8366 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Satışa konu Tapuda kat mülkiyeti kurulu vaziyette 'TAM' oranında borçlu adına kayıtlı olan; Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Karaman Mahallesi, 1435 Ada, 1 Parseldeki 17.573,00m2 yüzölçümlü 3. Blok Kat: Zemin, 1 nolu bağımsız bölüm.

Adresi: Karaman Mahallesi 1435 Küme Evler 3. Blok Zemin Kat 1 Adapazarı / SAKARYA

Yüzölçümü: 110 m2

Arsa Payı: 1/90

İmar Durumu: dosyasında

Kıymeti: 2.350.000,00 TL

KDV Oranı: %1

Kaydındaki Şerhler: dosyasında

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/02/2026 - 10:43 / Bitiş Tarih ve Saati : 26/02/2026 - 10:43

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/03/2026 - 10:43 / Bitiş Tarih ve Saati : 26/03/2026 - 10:43

07/01/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.