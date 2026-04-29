T.C. SAKARYA 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. SAKARYA 4. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/933 Esas

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Davalı Gökhan Seçer'e tebligat yapılamamıştır. Bildirilen adreslere duruşma gününü bildirir davetiye çıkartılmış olup, adresinizde bulunmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından Bozmaya ilişkin karar ilamının ve duruşma gününün davalıya ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 07/10/2026 günü saat: 09:05'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.