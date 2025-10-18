T.C. SAKARYA 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. SAKARYA 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

"Mahkememizin 2025/190 Esas sayılı davasında davacı Hazine, Sakarya İli Ada pazarı İlçesi Ozanlar Mahallesi 5759 ada 129 parsel (eski 1 ada 123 parsel) sayılı taşınmazda payı olan Ahmet oğlu Emin malvarlığını 10 yıldan fazla süre ile resmen yönettiğini ve anılan kişinin gaipliğine karar verilerek malvarlığının Hazine'ye devrini istemiştir.

Bu nedenle Ahmet oğlu Emin hakkında bilgisi olan ve/veya mirasçısı olan ve/veya mirasında üstün hak sahibi olan kişilerin ilk ilan tarihinden itibaren 6 (altı) ay içinde mahkememize başvurmaları ihtar ve ilan olunur" 14/10/2025