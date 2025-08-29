T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2025/11 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/11 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Adresi: Sakarya İli, Erenler İlçesi, Erenler Mah, ArapçiftliğiMevkii,M /Zemin/ 1 Nolu Bağımsız Bölüm. (Dört BlokÜçer Katlı, 28 Daireli Kargir Bina) - Yüzölçümü : 2.025,77 m2- Arsa Payı : 1/28- İmar Durumu: Bilirkişi raporunda mevcuttur- Kıymeti : 3.325.000,00 TL- KDV Oranı-: %1

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 06/10/2025 - 13:42

Bitiş Tarih ve Saati: 13/10/2025 - 13:42

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 06/11/2025 - 13:42

Bitiş Tarih ve Saati: 13/11/2025 - 13:42

26/08/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.