T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2025/62 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/62 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Sakarya İli, Erenler İlçesi, Küçükesence Mahallesi, 382 Parsel Sayılı,Taşınmaz.

Yüzölçümü: 1.280 m2 İmar Durumu : Bilirkişi Raporundan ve dosyasından bakılabilir.

Kıymeti: 1.600.000,00 TL KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Dosyasından bakılabilir.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 10/11/2025 - 13:43

Bitiş Tarih ve Saati: 17/11/2025 - 13:43

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 09/12/2025 - 13:43

Bitiş Tarih ve Saati: 16/12/2025 - 13:43

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Sakarya İli, Erenler İlçesi, Küçükesence Mahallesi, 186 Parsel Sayılı Taşınmaz

Yüzölçümü: 1.070 m2 İmar Durumu :Ekli Bilirkişi Raporundan ve dosyasından bakılabilir.

Kıymeti: 1.284.000,00 TL KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Dosyasından bakılabilir.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 10/11/2025 - 14:43

Bitiş Tarih ve Saati: 17/11/2025 - 14:43

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 09/12/2025 - 14:43

Bitiş Tarih ve Saati: 16/12/2025 - 14:43

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Sakarya İli, Erenler İlçesi, Küçükesence Mahallesi, 1817 Parsel SayılıTaşınmaz

Yüzölçümü: 1.191 m2 İmar Durumu :Ekli Bilirkişi Raporundan ve dosyasından bakılabilir.

Kıymeti: 1.905.600,00 TL KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Dosyasından bakılabilir.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 11/11/2025 - 10:43

Bitiş Tarih ve Saati: 18/11/2025 - 10:43

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 10/12/2025 - 10:43

Bitiş Tarih ve Saati: 17/12/2025 - 10:43

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Sakarya İli, Erenler İlçesi, Küçükesence Mahallesi, 1458 Parsel Sayılı Taşınmaz.

Yüzölçümü: 2.650 m2 İmar Durumu :Ekli Bilirkişi Raporundan ve dosyasından bakılabilir.

Kıymeti: 4.637.500,00 TL KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Dosyasından bakılabilir.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 11/11/2025 - 11:43

Bitiş Tarih ve Saati: 18/11/2025 - 11:43

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 10/12/2025 - 11:43

Bitiş Tarih ve Saati: 17/12/2025 - 11:43

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Sakarya İli, Erenler İlçesi, Küçükesence Mahallesi, 1197 Parsel Sayılı Taşınmaz.

Yüzölçümü: 1.024 m2 İmar Durumu :Ekli Bilirkişi Raporundan ve dosyasından bakılabilir.

Kıymeti: 1.126.400,00 TL KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Dosyasından bakılabilir.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 11/11/2025 - 13:44-

Bitiş Tarih ve Saati: 18/11/2025 - 13:44

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 10/12/2025 - 13:44

Bitiş Tarih ve Saati: 17/12/2025 - 13:44

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Sakarya İli, Erenler İlçesi, Küçükesence Mahallesi, 31 Parsel Sayılı Taşınmaz.

Yüzölçümü: 5.250 m2 İmar Durumu :Ekli Bilirkişi Raporundan ve dosyasından bakılabilir.

Kıymeti: 4.200.000,00 TL KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Dosyasından bakılabilir.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 11/11/2025 - 14:45

Bitiş Tarih ve Saati: 18/11/2025 - 14:45

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 10/12/2025 - 14:45

Bitiş Tarih ve Saati: 17/12/2025 - 14:45

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Sakarya İli, Erenler İlçesi, Küçükesence Mahallesi, 458 Parsel Sayılı Taşınmaz

Yüzölçümü: 5.900 m2 İmar Durumu :Ekli Bilirkişi Raporundan ve dosyasından bakılabilir.

Kıymeti: 5.900.000,00 TL KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Dosyasından bakılabilir.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 12/11/2025 - 10:22

Bitiş Tarih ve Saati: 19/11/2025 - 10:22

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 10/12/2025 - 10:22

Bitiş Tarih ve Saati: 17/12/2025 - 10:22

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. 01/10/2025

İsmail AYAZ

Satış Memuru

144860

e-imzalıdır