T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
2025/62 SATIŞ
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/62 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Sakarya İli, Erenler İlçesi, Küçükesence Mahallesi, 382 Parsel Sayılı,Taşınmaz.
Yüzölçümü: 1.280 m2 İmar Durumu : Bilirkişi Raporundan ve dosyasından bakılabilir.
Kıymeti: 1.600.000,00 TL KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Dosyasından bakılabilir.
Artırma Bilgileri
1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 10/11/2025 - 13:43
Bitiş Tarih ve Saati: 17/11/2025 - 13:43
2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 09/12/2025 - 13:43
Bitiş Tarih ve Saati: 16/12/2025 - 13:43
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Sakarya İli, Erenler İlçesi, Küçükesence Mahallesi, 186 Parsel Sayılı Taşınmaz
Yüzölçümü: 1.070 m2 İmar Durumu :Ekli Bilirkişi Raporundan ve dosyasından bakılabilir.
Kıymeti: 1.284.000,00 TL KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Dosyasından bakılabilir.
Artırma Bilgileri
1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 10/11/2025 - 14:43
Bitiş Tarih ve Saati: 17/11/2025 - 14:43
2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 09/12/2025 - 14:43
Bitiş Tarih ve Saati: 16/12/2025 - 14:43
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Sakarya İli, Erenler İlçesi, Küçükesence Mahallesi, 1817 Parsel SayılıTaşınmaz
Yüzölçümü: 1.191 m2 İmar Durumu :Ekli Bilirkişi Raporundan ve dosyasından bakılabilir.
Kıymeti: 1.905.600,00 TL KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Dosyasından bakılabilir.
Artırma Bilgileri
1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 11/11/2025 - 10:43
Bitiş Tarih ve Saati: 18/11/2025 - 10:43
2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 10/12/2025 - 10:43
Bitiş Tarih ve Saati: 17/12/2025 - 10:43
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Sakarya İli, Erenler İlçesi, Küçükesence Mahallesi, 1458 Parsel Sayılı Taşınmaz.
Yüzölçümü: 2.650 m2 İmar Durumu :Ekli Bilirkişi Raporundan ve dosyasından bakılabilir.
Kıymeti: 4.637.500,00 TL KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Dosyasından bakılabilir.
Artırma Bilgileri
1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 11/11/2025 - 11:43
Bitiş Tarih ve Saati: 18/11/2025 - 11:43
2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 10/12/2025 - 11:43
Bitiş Tarih ve Saati: 17/12/2025 - 11:43
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Sakarya İli, Erenler İlçesi, Küçükesence Mahallesi, 1197 Parsel Sayılı Taşınmaz.
Yüzölçümü: 1.024 m2 İmar Durumu :Ekli Bilirkişi Raporundan ve dosyasından bakılabilir.
Kıymeti: 1.126.400,00 TL KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Dosyasından bakılabilir.
Artırma Bilgileri
1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 11/11/2025 - 13:44-
Bitiş Tarih ve Saati: 18/11/2025 - 13:44
2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 10/12/2025 - 13:44
Bitiş Tarih ve Saati: 17/12/2025 - 13:44
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Sakarya İli, Erenler İlçesi, Küçükesence Mahallesi, 31 Parsel Sayılı Taşınmaz.
Yüzölçümü: 5.250 m2 İmar Durumu :Ekli Bilirkişi Raporundan ve dosyasından bakılabilir.
Kıymeti: 4.200.000,00 TL KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Dosyasından bakılabilir.
Artırma Bilgileri
1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 11/11/2025 - 14:45
Bitiş Tarih ve Saati: 18/11/2025 - 14:45
2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 10/12/2025 - 14:45
Bitiş Tarih ve Saati: 17/12/2025 - 14:45
7 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Sakarya İli, Erenler İlçesi, Küçükesence Mahallesi, 458 Parsel Sayılı Taşınmaz
Yüzölçümü: 5.900 m2 İmar Durumu :Ekli Bilirkişi Raporundan ve dosyasından bakılabilir.
Kıymeti: 5.900.000,00 TL KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Dosyasından bakılabilir.
Artırma Bilgileri
1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 12/11/2025 - 10:22
Bitiş Tarih ve Saati: 19/11/2025 - 10:22
2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 10/12/2025 - 10:22
Bitiş Tarih ve Saati: 17/12/2025 - 10:22
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. 01/10/2025
İsmail AYAZ
Satış Memuru
144860
e-imzalıdır