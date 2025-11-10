T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ

SATIŞ MEMURLUĞU

2025/8 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/8 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, 15 Temmuz Camili Mahallesi, 3311 Ada 3 Parsel Arsa

Yüzölçümü: 1.695,14 m2 İmar Durumu: Ekli bilirkişi raporundan bakılabilir

Kıymeti: 12.713.550,00 TL KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Dosyasından bakılabilir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/12/2025 - 13:59 Bitiş Tarih ve Saati : 08/12/2025 - 13:59

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/01/2026 - 13:59 Bitiş Tarih ve Saati : 08/01/2026 - 13:59

06/11/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.