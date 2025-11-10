T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ
SATIŞ MEMURLUĞU
2025/8 SATIŞ
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/8 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, 15 Temmuz Camili Mahallesi, 3311 Ada 3 Parsel Arsa
Yüzölçümü: 1.695,14 m2 İmar Durumu: Ekli bilirkişi raporundan bakılabilir
Kıymeti: 12.713.550,00 TL KDV Oranı: %10
Kaydındaki Şerhler: Dosyasından bakılabilir
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/12/2025 - 13:59 Bitiş Tarih ve Saati : 08/12/2025 - 13:59
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/01/2026 - 13:59 Bitiş Tarih ve Saati : 08/01/2026 - 13:59
06/11/2025 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.