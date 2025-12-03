T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN

2025/111 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/111 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Adresi : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Yenigün Mah,144 Ada,5 Parsel De Kayıtlı, Bahçeli Ahşap Ev- Yüzölçümü : 270,71 m2- İmar Durumu: bilirkişi raporunda mevcuttur- Kıymeti : 3.754.082,00 TL- KDV Oranı : %20- Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2026 - 10:22 / Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2026 - 10:22

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/02/2026 - 10:22 / Bitiş Tarih ve Saati : 17/02/2026 - 10:22

28/11/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.