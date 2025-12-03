T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN

TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİ ve

BASİT TASFİYEDE ALACAKLILARI DAVET İLANI

Sayı: 2025/16 Tereke Satış 29/11/2025

MURİS : MUZAFFER KAYA (TC 50440101386)

MAHKEMESİ : Sakarya 2 SHM 31/12/2024tarih ve 2024/1676 esas, 2024/1594 karar sayılı ilamı

Yukarıda kimlik bilgileri yazılı miras bırakan hakkında yine yukarıda yazılı mahkeme kararı ile terekesinin iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş ve tasfiye işlemleri yukarıdaki dosya numarası ile memurluğumuzca yürütülmektedir.

Yukarıda adı yazılı miras bırakanın terekesinin tasfiyesinde basit tasfiye usulünün uygulanmasına karar verilmiştir.

Bu sebeple alacaklıların bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, bu müddet içinde alacaklılardan birinin giderleri peşin vermek sureti ile tasfiyesinin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği İcra ve İflas Kanununun 166.ve 218'inci maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.