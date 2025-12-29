T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN
2025/110 SATIŞ
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/110 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Maltepe Mah, 1016 Ada, 340 Parsel, Tapuda Arsa Nitelikli Taşınmaz. Taşınmaz 4 kat olup, zemin katı dükkân olarak kullanılmakta, diğer katlar ise mesken olarak kullanılmaktadır.
Yüzölçümü : 260 m2
Kıymeti : 9.166.560,00 TL
KDV Oranı : %20
İmar Durumu :e-Satış uyap sisteminde ekli bilirkişi raporunda ayrıntılı olarak mevcuttur.
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/01/2026 - 11:14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 11:14
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/02/2026 - 11:14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 25/02/2026 - 11:14
25/12/2025 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.