T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN

2025/110 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/110 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Maltepe Mah, 1016 Ada, 340 Parsel, Tapuda Arsa Nitelikli Taşınmaz. Taşınmaz 4 kat olup, zemin katı dükkân olarak kullanılmakta, diğer katlar ise mesken olarak kullanılmaktadır.

Yüzölçümü : 260 m2

Kıymeti : 9.166.560,00 TL

KDV Oranı : %20

İmar Durumu :e-Satış uyap sisteminde ekli bilirkişi raporunda ayrıntılı olarak mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/01/2026 - 11:14

Bitiş Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 11:14

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/02/2026 - 11:14

Bitiş Tarih ve Saati : 25/02/2026 - 11:14

25/12/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.