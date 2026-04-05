T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMESİ
Yayınlanma 5.04.2026 00:01:00
T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN
Sayı: 2025/18 Tereke Tasfiye 02/04/2026
TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYENİN KALDIRILDIĞINA DAİR İLANMÜTEVEFFA (MURİS) : Mustafa BALKAYA (TC 14651686872)
SON YERLEŞİM YERİ: Yenigün Mah. Başak Sok No:5/1 Adapazarı SAKARYA
Yukarıda yerleşim yeri yazılı muris hakkında Sakarya 2.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2009/593 esas, 2009/689 kararıyla evvelce verilen Terekenin İflas Hükümlerine Göre Tasfiyesi kararının kaldırılmasına, karar verilmiş bulunduğu İcra ve İflas Kanununun 182.maddesi gereğince tebliğ ve ilan olunur. (İc.İf.K. 166, 182)
