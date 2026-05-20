T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
Sayı: 2026/11 Tereke Tasfiye 18/05/2026
TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TATİLİNE KARAR VERİLDİĞİNE DAİR İLANMÜTEVEFFA (MURİS): ÖZCAN ŞENGÜL (TC 22448033310)
SON YERLEŞİM YERİ: Karaman Mah 1468 Küme evleri No:6/2 Adapazır SAKARYA
Yukarıda yerleşim yeri yazılı Muris hakkında Sakarya 2 Sulh Hukuk Mahkemesinin 07/02/2025tarih ve 2025/170 esas, 2025/229 kararıyla evvelce verilen Terekenin İflas Hükümlerine Göre Tasfiyesi kararının İİK 217 maddesi gereğince TASFİYENİN TATİLİNE karar verilmiştir.
İcra İflas Kanununun 166. maddesi gereğince tebliğ ve ilan olunur. (İc.İf.K. 166, 217)