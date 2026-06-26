T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2026/44 SATIŞ
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/44 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve öneml
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Söğütlü İlçesi, Hasanfakı Mah. 534 Ada 1 Parsel, Fındıklık Vasıflı
Yüzölçümü : 6.370,88 m2 İmar Durumu :Ekli bilirkişi raporundan bakılabilir
Kıymeti : 5.733.792,00 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 02/09/2026 - 11:16
Bitiş Tarih ve Saati : 09/09/2026 - 11:16
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 02/10/2026 - 11:16
Bitiş Tarih ve Saati : 09/10/2026 - 11:16
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Söğütlü İlçesi, Yeniköy Mah. 122 Ada 5 Parsel Bahçeli Ahşap EvVasıflı
Yüzölçümü : 1.442,58 m2 İmar Durumu :Ekli bilirkişi raporundan bakılabilir
Kıymeti : 5.223.548,00 TL KDV Oranı : %1
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 02/09/2026 - 12:16
Bitiş Tarih ve Saati : 09/09/2026 - 12:16
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 02/10/2026 - 12:16
Bitiş Tarih ve Saati : 09/10/2026 - 12:16
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Söğütlü İlçesi, Yeniköy Mah. 122 Ada 6 Parsel, BahçeVasıflı Taşınmaz
Yüzölçümü : 440,61 m2 İmar Durumu :Ekli bilirkişi raporundan bakılabilir
Kıymeti : 1.321.830,00 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 02/09/2026 - 13:37
Bitiş Tarih ve Saati : 09/09/2026 - 13:37
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 02/10/2026 - 13:37
Bitiş Tarih ve Saati : 09/10/2026 - 13:37
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Söğütlü İlçesi, Yeniköy Mah. 122 Ada 7 Parsel, BahçeVasıflı Taşınmaz
Yüzölçümü : 404,29 m2 İmar Durumu :Ekli bilirkişi raporundan bakılabilir
Kıymeti : 1.212.870,00 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 02/09/2026 - 14:37
Bitiş Tarih ve Saati : 09/09/2026 - 14:37
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 02/10/2026 - 14:37
Bitiş Tarih ve Saati : 09/10/2026 - 14:37
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Söğütlü İlçesi, Yeniköy Mah. 144 Ada 7 Parsel,
Yüzölçümü : 3.284,82 m2 İmar Durumu :Ekli bilirkişi raporundan bakılabilir
Kıymeti : 1.642.410,00 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 03/09/2026 - 10:11
Bitiş Tarih ve Saati : 10/09/2026 - 10:11
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 05/10/2026 - 10:11
Bitiş Tarih ve Saati : 12/10/2026 - 10:11
7 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Söğütlü İlçesi, Yeniköy Mah. 164 Ada 63 Parsel Tarla
Yüzölçümü : 4.916,86 m2 İmar Durumu :Ekli bilirkişi raporundan bakılabilir
Kıymeti : 1.524.226,60 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 04/09/2026 - 10:03
Bitiş Tarih ve Saati : 11/09/2026 - 10:03
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 06/10/2026 - 10:03
Bitiş Tarih ve Saati : 13/10/2026 - 10:03
8 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Söğütlü İlçesi, Yeniköy Mah. 165 Ada 9 Parsel, Tarla
Yüzölçümü : 7.653,72 m2 İmar Durumu :Ekli bilirkişi raporundan bakılabilir
Kıymeti : 2.831.876,40 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 04/09/2026 - 13:32
Bitiş Tarih ve Saati : 11/09/2026 - 13:32
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 06/10/2026 - 13:32
Bitiş Tarih ve Saati : 13/10/2026 - 13:32
23/06/2026 (İİK m.114 ve m.126)
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