T.C. SAMANDAĞ SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/826 Esas

Mahkememizde görülmekte bulunan Mirasçılık Belgesi İstemi davasının verilen ara kararı gereğince;

Hatay İli, Samandağ İlçesi, Cemal Gürsel Mahallesinde kain 1393 ada 1 parsel ve 1394 ada 1 parsel sayılı taşınmazlarda hissedar olan Selim oğlu Seman'ın mirasçısı olduğunu ileri sürenler var ise bu konudaki tüm belge ve delilleri ile birlikte, 2. Defa yayınlanacak olan bu ilanın, ilan tarihinden itibaren en geç 1 yıl içerisinde Mahkememize başvurmaları, aksi taktirde ilgililerin istihkak davası açma hakları saklı olmak üzere Türk Medeni Kanunun 594. maddesi gereğince Devlet Hazinesinin mirasçılığına karar verileceği ilan olunur.