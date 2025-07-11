T.C. SAMANDAĞ SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2022/746 Esas

DAVALILAR: ARZU KOKU Kuzeytepe Mah. Yeni İstiklal Caddesi No:42 Antakya/Hatay Hatay Merkez/ HATAY

EGE KOKU Kuzeytepe Mah. Yeni İstiklal Caddesi No:42 Antakya/Hatay Hatay Merkez/ HATAY

Davacılar tarafından aleyhinize açılan Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Kat Malikleri Kurulu Kararının İptali) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesinin tebliğinden itibaren HMK'nın 129.maddesindeki unsurları içeren iddialara karşı savunmalarınızı içeren dilekçenizi karşı tarafa tebliğ masrafları ile iki hafta içerisinde mahkeme kalemine vermeniz aksi takdirde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız. duruşma günü: 18/09/2025 günü saat 09:05'te duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde HMK'nın 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.