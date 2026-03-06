T.C. SAMANDAĞ SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. SAMANDAĞ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2016/230 Esas

KARAR NO : 2021/577

DAVALI : CİHAN BULUT - KFAR KAMON KARMİEL / İSRAİL DEVLETİ

Davacı Necati Bulut tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize gerekçeli karar evrakını içerir davetiye çıkarılmış olup, belirtilen adreste bilinmemeniz nedeniyle davet yazısının muhatabına teslim edilemediğigerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli karar evrakının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HÜKÜM : Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-Davanın KABULÜ ile,

Dava konusu tapuda Hatay ili, Samandağ ilçesi,Kurtderesi Mahallesi Kıraç mevkiinde kain 24 ada 19 parsel sayılı taşınmazın aynen taksiminin mümkün olmadığı anlaşıldığından, taşınmazdaki ortaklığın ÜZERİNDEKİ MUHDESAT VE ŞERHLERLE BİRLİKTE satış yoluyla giderilmesine,

2- Satışın İİK 112-136. Maddelerine göre açık artırma (genel açık artırma) suretiyle yapılmasına,

3-Taşınmaz satışından elde edilecek bedelin tapu kaydı ve dosya içerisindeki hissedarlara ait veraset belgelerindeki paydaşlar arasında payları nisabında paylaştırılmasına,

4- Peşin alınan harç düşüldükten sonra hesaplanacak satış bedeli üzerinden binde 11,38 (binde on bir nokta otuz sekiz) nispi karar harcının paydaşlardan tapu kaydı ve veraset belgelerindeki payları oranında tahsiline,

5-Satış memuru olarak Samandağ Sulh Hukuk Mahkemesi Yazı İşleri Müdürünün görevlendirilmesine, kararın kesinleşmesine müteakip talep halinde satış işlemlerinin yapılması için dosyanın Satış Memurluğuna tevdiine,

6-Davacı kendini vekille temsil ettirdiğindenkarar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince 3.405,00 TL vekalet ücretinin paydaşlardan payları oranında alınarak davacıya verilmesine, hissesine düşen kısmın anılan davacı üzerinde bırakılmasına

7-Davalı Fevzi Bulutkendini vekille temsil ettirdiğindenkarar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince 3.405,00 TL vekalet ücretinin paydaşlardan payları oranında alınarak davalıya verilmesine, hissesine düşen kısmın anılan davalı üzerinde bırakılmasına

8-Dahili davalı Mecit Nural kendini vekille temsil ettirdiğindenkarar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince 3.405,00 TL vekalet ücretinin paydaşlardan payları oranında alınarakdahili davalıya verilmesine, hissesine düşen kısmın anılan dahili davalı üzerinde bırakılmasına

9-Yargılama giderlerinin paydaşlara payları oranında yükletilmesine,

Davacı tarafından yapılan 47,00 TL yargı harcı, 3.039,55 TL posta ve tebligat gideri, 253,80 TL keşif harcı, 700,00 TL bilirkişigideri, 100,00 TL araç ücreti gideri olmak üzere toplamı 4.140,35 TL yargılama giderinin paydaşlardan payları oranında alınarak davacıya verilmesine, hissesine düşen kısmın anılan davacı üzerinde bırakılmasına

10-Karar kesinleştiğinde arta kalan gider avansının, taraflara gider avansı tarifesi uyarınca hesap numarası bildirilmemiş ise masrafı avanstan karşılanmak suretiyle PTT merkez ve işyerleri vasıtasıyla adreste ödemeli olarak iadesine,

Dair,davalı vekillerinin yüzüne karşı, kararın tebliğinden itibaren HMK 345.maddesi gereğince 2 hafta içerisinde Adana Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.