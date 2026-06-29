T.C.SAMSUN 12. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. SAMSUN 12.ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

ESAS NO:2024/975 KARAR NO:2025/480

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 27/05/2025 tarihli ilamı ile TCK.191/1 maddesi uyarınca 1 yıl 9 ay 20 gün hapis ve hak yoksunluğuna karar verilen Aziz ve Nihal oğlu, 1994 doğumlu, AHMETCAN GÜNDOĞAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli Karar tebliğ edilememiş ilanen tebliğine karar verilmiştir. Hüküm özetinin ilan tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize veya mahkememize iletilmek üzere en yakın asliye ceza mahkemesine dilekçe ile veya hakime onaylatmak şartı ile zabıt katibine beyanda bulunmak, suretiyle İstinaf kanun yoluna başvurabileceği, istinaf edilmediği taktirde kararın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 24.06.2026

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