T.C. SAMSUN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. SAMSUN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO: 2026/33 Esas
Davacı idare Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanlığınca davaya konu Samsun İli, Tekkeköy İlçesi, Asarağaç Mahallesi, 230, 231, 232 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
Kıymet Takdir Komisyonunun raporunun düzenlenmesinden sonra taşınmaz maliki olan davalılar Esmanur Korkmaz, Fikriye Korkmaz, Hasan Uyar, Havva Şahin, Melek Vural, Muhammet Korkmaz, Ömercan Korkmaz, Özkan Korkmaz ile uzlaşma sağlanamadığından;
Mahkememize 2026/33 Esas numaralı tespit ve tescil davası açılmıştır.
Bu dava sonucunda tespit edilecek bedel T.C. Vakıfbank Samsun Adliyesi Şube Müdürlüğüne davalı adına açılacak hesaba yatırılacaktır.
Davanın duruşması 26/02/2026 günü saat 10:30'a bırakılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.21.01.2026