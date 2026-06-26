T.C.SAMSUN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

(Tasfiye Memurluğu)

ESAS NO : 2021/43 Tereke

TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİNDE

TASFİYENİN TATİLİ İLANI

Samsun 2.Sulh Hukuk Mahkemesinin 30/06/2026 tarih ve 2021/43 Tereke 2022/60 K. Sayılı terekenin İflas Hükümlerine göre tasfiyesine ilişkin karar

MURİS BAHATDİN KOSKOS-(51874585834), Münir ve Yılmaz'dan olma, 1965 doğumlu olup, 05/04/2017 tarihinde vefat eden Samsun İli, Çarşamba İlçesine kayıtlı,

Mahkememizce verilen Ek karar ile Av. Mustafa Can ARSLAN ile Yazı İşleri Müdürü Nuray KARAKOYUN'un tasfiye memuru olarak atanmasına karar verilmiştir.

Mahkememizce yapılan araştırmalar sonucunda murisin menkul veya gayrimenkul malı ile 3. şahıslarda hak ve alacağının bulunmadığı anlaşıldığından, terekenin tasfiyesinin tatiline karar verilmiş olup, alacaklılar tarafından 30 gün içinde tasfiye avansı peşin olarak yatırılmak sureti ile tasfiye işlemlerine devam edilmesi, talep edilmediği takdirde sıra cetveli yapılmaksızın ve alacaklılara acil belgesi verilmeksizin müteveffanın iflas usulü tasfiyesinin kapatılmasına karar verileceğiİ.İ.K.'nın 217. nci maddesi uyarınca ilan olunur. 23/06/2026