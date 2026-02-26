T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2017/194 Esas

KARAR NO : 2022/371

Davacı Arif KATKICI tarafından mahkememizde açılan İpotek (İpoteğin Kaldırılması (Fekki)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM:

DAVANIN KABULÜ ile,

A) Samsun İli, İlkadım İlçesi, Kökçüoğlu Mahallesi, 12242 ada 1 parsel sayılı taşınmazda davalılar murisi İsmail Erbay lehine tesis edilen 01/04/2004 tarih ve 2205 yevmiye numaralı ipoteğin KALDIRILMASINA,

Karar kesinleştiğinde mahkeme veznesine depo edilen 4.655.27 TL ipotek bedelinin davalılar murisi İsmail Erbay mirasçılarına payları oranında ödenmesine,

B) Samsun İli, İlkadım İlçesi, Kökçüoğlu Mahallesi, 12242 ada 1 parsel sayılı taşınmazda davalılar murisi İshak Yıldırımlehine tesis edilen01/04/2004 tarih ve 2205 yevmiye numaralı ipoteğin KALDIRILMASINA,

Karar kesinleştiğinde mahkeme veznesine depo edilen 132,39 TL ipotek bedelinin davalılar murisi İshak Yıldırım mirasçılarına payları oranında ödenmesine,

3- Alınması gereken 327,04 TL karar ve ilam harcından peşin alınan 37,54 TL peşin harcın, 384,90 TL tamamlama harcın ve 456,40 TL tamamlama harcın mahsubu ile fazla alınan 551,80 TL karar ve ilam harcının karar kesinleştiğinde ve talep halinde davacıya iadesine,

4- Davanın niteliği dikkate alınarak davacının yapmış oldukları yargılama giderlerinin üzerlerinde bırakılmasına,

5- Davacı tarafca yatırılan ve kullanılmayan gider avansından, kararın tebliği için gereken giderlerde kullanıldıktan sonra geri kalan miktarın karar kesinleştiğinde davacıya iadesine,

Dair, davacı asilin yüzüne karşı davalıların yokluğunda verilen kararın tebliğinden itibaren HMK345. maddesine göre 2 hafta süre içerisinde Mahkememize veya Mahkememize ulaştırılmak üzere başka yer Mahkemesine verilecek Samsun Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Hukuk Dairesine hitaben yazılmış dilekçe ile HMK 341 vd maddeleri uyarınca istinaf kanun yoluna başvurabileceğine dair verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 07/06/2022

Mahkememiz dosyasında davalı olarak bulunan İshak ve Fatma kızı, 10.09.1932 doğumlu 38417046632 T.C. kimlik nolu Zekiye YILDIRIM'a gerekçeli karar7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.