T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

TC. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Dosya No: 2026/211 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Samsun İli, Atakum İlçesi, Meyvalı Mah.

ADA NO : 14503

PARSEL NO : 12

VASFI : arsa

MALİKİN ADI VE SOYADI : Ayşe Bayer, Dilek Güdek, Emin Kıral, Fikriye Kutbay, Gülfer Demir, Hatice Ar, Hatice Köknel, Hava Akın, Meryem Kurt, Nafız Kıral, Ömer Kıral, Semayil Akın, Sezer Kıral, Yüksel Aydın

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu Samsun İli, Atakum İlçesi, Meyvalı Mah. 14503 ada, 12 parsel sayılı taşınmazda, davalılara ait hissenin, Samsun Büyükşehir Belediye Encümeninin 04/09/2025 tarih ve 1320 sayılı kararı ile kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Yukarıda maliki, cinsi ve niteliği yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına tescili için mahkememizin 2026/211 Esas sırasında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.