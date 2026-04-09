T.C. SAMSUN 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2026/135 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel tespiti ve tescil) davası nedeniyle;

Davacı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından davaya konu Samsun İli İlkadım İlçesi Kadamut Mahallesi 14680 ada 1 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

Kıymet Takdir Komisyonunun raporunun düzenlenmesinden sonra taşınmaz malik olan davalı Mustafa Şahin ile uzlaşma sağlanamadığından mahkememizin 2026/135 Esas numaralı dosyasında tespit ve tescil davası açılmıştır. Bu dava sonucunda tespit edilecek bedel T.C.Vakıflar Bankası Samsun Şubesine davalı adına açılacak hesaba yatırılacaktır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 03.04.2026