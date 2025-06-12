T.C.

ŞANLIURFA

1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/3424 Esas 07.04.2025 İLAN

Davacı , HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile Davalı , ŞANLIURFA ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Davaya konu Ahmet kızı Hini Namı Diğer Hüsne ÇİFTÇİ'nin bu güne kadar sağ veya ölü olduğu hususunda bir haber alınamadığından, sağ olduğu takdirde Ahmet kızı Hini Namı Diğer Hüsne ÇİFTÇİ'nin veya kendisini tanıyanların 6 ay içerisinde mahkememize başvurmaları veya beyanda bulunmaları gerektiği hususunun belirtilerek, işbu ilan tarihinden itibaren 1 yıl içinde tanımaya ilişkin tüm bilgi ve belgeler ile mahkememize başvurmaları, ilan süresi içinde başvuran olmadığı ve hiçbir tanıyanın tespit edilemediği takdirde gaiplik kararı verileceği ilanen tebliğ olunur.