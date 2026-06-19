T.C. ŞANLIURFA 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ŞANLIURFA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı :2022/397 Esas 21.10.2025

Dava konusu Şanlıurfa ili Karaköprü ilçesi Küçüktülmen PARSEL: A (T.H.) PAFTA: N41A13A, 18, Dava konusu yerin doğusunda Bozova ilçesi Yalıntaş mahallesinde bulunan 466ve 469 nolu parseller, batısında tapulama harici yerden sonra gelen Bozova ilçesi Avlak mahallesi 169 ve 322 nolu parseller, kuzeyinde Bozova ilçesi Yalıntaş mahallesi 464 nolu parsel ve güneyinde toprak yol ve yoldan sonra gelen Küçüktülmen mahallesinde bulunan 360 nolu parseller de de dava konusu taşınmaz ilgili uzaktan ve yakından ilgi ve alakası bulunanların veya taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin mahkememizin 2022/397esas sayılı dava dosyasına müracaatta bulunmaları, aksi takdirde söz konusu taşınmazın TMK'nın 713/2 maddesi gereğince tesciline karar verileceği hususu İLAN OLUNUR.