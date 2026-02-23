T.C. ŞANLIURFA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı :2024/59 Esas 04.02.2026

İKİNCİ KEZ YAPILACAK OLAN İLAN

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Mirasçılık Belgesi İstemli davasının yapılan yargılamasında;

Mersin ili Toroslar ilçesi Demirtaş Mah. Nüfusuna kayıtlı Mehmet ve Fatma'dan olma 20/04/1940 doğumlu 20096059348 T.C. Kimlik numaralı NACİME KENDİR'in mirasçılarının tespiti için, murisinmirasçılarını tanıyan,bilen ya da murisinmirasçısı olduğunu iddia eden kişilerin;var ise,tüm belge ve delilleri ile birlikte mahkememizin 2024/59 Esas sayılı dosyasına 1 ay içerisinde müracaat etmeleri ilan olunur.