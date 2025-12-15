T.C. ŞANLIURFA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ŞANLIURFA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı :2024/1018 Esas 10.12.2025

Konu : G A İ P L İ K İ L A N I

Davacı İsmail SEVİGEN tarafından Abdulkadir SEVİGEN'in gaipliğine karar verilmesini talep ettiği davanın duruşma günü 12/02/2026 tarih ve 10:50'ye bırakıldığı, 13298977152 TC kimlik numaralı Şanlıurfa İli, Eyyübiye İlçesine kayıtlı Halef ve Hacir'den olma 10/05/1982 doğumlu ABDULKADİR SEVİGEN'in kayıp olduğu, kendisinden bu zamana kadar haber alınamadığı, gaipliğine karar verilmesi istenilen ABDULKADİR SEVİGEN hakkında bilgisi olanların mahkememizin 2024/1018 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri aksi takdirde ABDULKADİR SEVİGEN hakkında gaiplik kararı verileceği 4721 sayılı TMK'nın 33. Maddesine göre 2. Gaiplikilan olunur.