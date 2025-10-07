T.C. ŞANLIURFA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. ŞANLIURFA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO: 2024/3028 Esas
DAVALILAR: 1- DENİZ BÜYÜKÇELEBİ 2- HALİL İBRAHİM DURGUN
Davacı İçişleri Bakanlığı tarafından aleyhinize açılan Alacak (Kurum Zararı Nedeniyle), Tazminat (Rücuen Tazminat) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemece dava dilekçesinde belirtilen adresinize davetiye çıkarılmış olup, adres yetersizliği gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ilanen tebliğe karar verilmiştir. Dava Dilekçesi, tensip zaptı, ara karar evrakı ilanen tebliğ olunur. 30/09/2025
