T.C. ŞANLIURFA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2024/2871 Esas 07.10.2025 -İLAN-

Dava konusu dava konusu Şanlıurfa İli, Haliliye İlçesi, Taşlıca Mahallesi 132 Ada 2 Parsel sayılı taşınmazın davacı 13634965614 T.C. Kimlik Numaralı Hamza Yıldız, 13334975678 T.C. Kimlik Numaralı Sedat Yıldız, 13682964010 T.C. Kimlik Numaralı Ahmet Yıldız, 13667964530 T.C. Kimlik Numaralı Mehmet Yıldız ve 13637965550 T.C. Kimlik Numaralı Faruk Yıldız adına tapuya tescili talep edilmiş olduğundan, dava konusu taşınmaz üzerinde hak iddia eden veya itirazı olanların, ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde belgeleri ile birlikte Mahkememizin 2024/2871 Esas sayılı dava dosyasına müracaat ve itiraz etmeleri hususu İLAN OLUNUR.