T.C. ŞANLIURFA 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ŞANLIURFA 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO : 2019/815

KARAR NO : 2025/1280

'' Özel Belgede Sahtecilik" suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 26/06/2025 tarihli ilamı ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 207/1 maddesi gereğince neticeten hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen, Yusuf ve Necey oğlu, 01/01/1997 İdlip doğumlu sanık ABDULLAH ELZİYADİ ve Muhammed ve Şemse oğlu, 01/01/1958 İdlip doğumlu sanık ILVAN SİNİNİ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetininGAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde istinaf kanun yoluna başvurabileceğine karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.21/11/2025