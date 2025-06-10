T.C. SAPANCA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU TAŞINMAZ SATIŞI
T.C.
SAPANCA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2024/10 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/10 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İl, Sapanca İlçesi, Yanık Mahallesi 608 Ada 21 Parsel Sapanca/SAKARYA
Yüzölçümü : 8.367,47 m2İmar Durumu: e-satış uyap sistemindeki ilanda mevcuttur.
Kıymeti : 68.066.260,00 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma : Başlangıç Tarih ve Saati : 28/07/2025 - 13:37 - Bitiş Tarih ve Saati : 04/08/2025 - 13:37
2.Artırma : Başlangıç Tarih ve Saati : 28/08/2025 - 13:37 - Bitiş Tarih ve Saati : 04/09/2025 - 13:37
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İl, Sapanca İlçesi, Yanık Mahallesi 602 Ada 88 Parsel Sapanca / SAKARYA
Yüzölçümü : 5.035,29 m2İmar Durumu: e-satış uyap sistemindeki ilanda mevcuttur.
Kıymeti : 40.282.320,00 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma : Başlangıç Tarih ve Saati : 28/07/2025 - 14:37 - Bitiş Tarih ve Saati : 04/08/2025 - 14:37
2.Artırma : Başlangıç Tarih ve Saati : 28/08/2025 - 14:37 - Bitiş Tarih ve Saati : 04/09/2025 - 14:37
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İl, Sapanca İlçesi, Yanık Mahallesi 598 Ada 29 Parsel Sapanca / SAKARYA
Yüzölçümü : 3.225,87 m2 İmar Durumu: e-satış uyap sistemindeki ilanda mevcuttur.
Kıymeti : 26.322.960,00 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma : Başlangıç Tarih ve Saati : 29/07/2025 - 10:08 - Bitiş Tarih ve Saati : 05/08/2025 - 10:08
2.Artırma : Başlangıç Tarih ve Saati : 29/08/2025 - 10:08 - Bitiş Tarih ve Saati : 05/09/2025 - 10:08
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kurtköy-Yavuzselim Mahallesi 712 Ada 2 Parsel Sapanca / SAKARYA
Kıymeti : 14.501.862,00 TL
KDV Oranı : Satış bedelinin %14,21'inden %20 KDV, %85,79'undan %10 KDV
Yüzölçümü : 1.229,63 m2 İmar Durumu: e-satış uyap sistemindeki ilanda mevcuttur.
Artırma Bilgileri
1.Artırma : Başlangıç Tarih ve Saati : 29/07/2025 - 11:08 - Bitiş Tarih ve Saati : 05/08/2025 - 11:08
2.Artırma : Başlangıç Tarih ve Saati : 29/08/2025 - 11:08 - Bitiş Tarih ve Saati : 05/09/2025 - 11:08
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İl, Sapanca İlçesi Kurtköy-Yavuz Selim Mahallesi 712 Ada 5 Parsel Sapanca / SAKARYA Kıymeti : 5.913.900,00 TLKDV Oranı : %10
Yüzölçümü : 590,59 m2
İmar Durumu: e-satış uyap sistemindeki ilanda mevcuttur.
Artırma Bilgileri
1.Artırma : Başlangıç Tarih ve Saati : 29/07/2025 - 13:48 - Bitiş Tarih ve Saati : 05/08/2025 - 13:48
2.Artırma : Başlangıç Tarih ve Saati : 29/08/2025 - 13:48 - Bitiş Tarih ve Saati : 05/09/2025 - 13:48