T.C. SAPANCA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU TAŞINMAZ SATIŞI

T.C.

SAPANCA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/10 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/10 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İl, Sapanca İlçesi, Yanık Mahallesi 608 Ada 21 Parsel Sapanca/SAKARYA

Yüzölçümü : 8.367,47 m2İmar Durumu: e-satış uyap sistemindeki ilanda mevcuttur.

Kıymeti : 68.066.260,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma : Başlangıç Tarih ve Saati : 28/07/2025 - 13:37 - Bitiş Tarih ve Saati : 04/08/2025 - 13:37

2.Artırma : Başlangıç Tarih ve Saati : 28/08/2025 - 13:37 - Bitiş Tarih ve Saati : 04/09/2025 - 13:37

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İl, Sapanca İlçesi, Yanık Mahallesi 602 Ada 88 Parsel Sapanca / SAKARYA

Yüzölçümü : 5.035,29 m2İmar Durumu: e-satış uyap sistemindeki ilanda mevcuttur.

Kıymeti : 40.282.320,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma : Başlangıç Tarih ve Saati : 28/07/2025 - 14:37 - Bitiş Tarih ve Saati : 04/08/2025 - 14:37

2.Artırma : Başlangıç Tarih ve Saati : 28/08/2025 - 14:37 - Bitiş Tarih ve Saati : 04/09/2025 - 14:37

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İl, Sapanca İlçesi, Yanık Mahallesi 598 Ada 29 Parsel Sapanca / SAKARYA

Yüzölçümü : 3.225,87 m2 İmar Durumu: e-satış uyap sistemindeki ilanda mevcuttur.

Kıymeti : 26.322.960,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma : Başlangıç Tarih ve Saati : 29/07/2025 - 10:08 - Bitiş Tarih ve Saati : 05/08/2025 - 10:08

2.Artırma : Başlangıç Tarih ve Saati : 29/08/2025 - 10:08 - Bitiş Tarih ve Saati : 05/09/2025 - 10:08

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kurtköy-Yavuzselim Mahallesi 712 Ada 2 Parsel Sapanca / SAKARYA

Kıymeti : 14.501.862,00 TL

KDV Oranı : Satış bedelinin %14,21'inden %20 KDV, %85,79'undan %10 KDV

Yüzölçümü : 1.229,63 m2 İmar Durumu: e-satış uyap sistemindeki ilanda mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma : Başlangıç Tarih ve Saati : 29/07/2025 - 11:08 - Bitiş Tarih ve Saati : 05/08/2025 - 11:08

2.Artırma : Başlangıç Tarih ve Saati : 29/08/2025 - 11:08 - Bitiş Tarih ve Saati : 05/09/2025 - 11:08

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İl, Sapanca İlçesi Kurtköy-Yavuz Selim Mahallesi 712 Ada 5 Parsel Sapanca / SAKARYA Kıymeti : 5.913.900,00 TLKDV Oranı : %10

Yüzölçümü : 590,59 m2

İmar Durumu: e-satış uyap sistemindeki ilanda mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma : Başlangıç Tarih ve Saati : 29/07/2025 - 13:48 - Bitiş Tarih ve Saati : 05/08/2025 - 13:48

2.Artırma : Başlangıç Tarih ve Saati : 29/08/2025 - 13:48 - Bitiş Tarih ve Saati : 05/09/2025 - 13:48