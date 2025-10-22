T.C. SAPANCA SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/24 Esas

DAHİLİ DAVALI: İNCİ ÇÖMLEKÇİOĞLU BELVEN

Mahkememizin 2024/24 esas sayılı dosyasına teknik bilirkişilerce ibraz edilen 21/05/2025 tarihli ek rapor "Sakarya ili ,Sapanca ilçesi, Gazipaşa mah.71 ada , 25 parselde kayıtlı taşınmazdaki yapının onaylı projesine uygun hale gelebilmesi için fırın ve lokantanın iptal edilerek tüm bağımsız bölümlerin oluşturulması gerektiği ve işlemlerin Kasım 2024 tarihi itibari ile bedelinin 675.108,50 TL olacağı ve 50 günlük sürenin uygun olacağı önceki ek raporumuzda belirtilmiştir. Bu işlemler sırasında binanın taşıyıcı sisteminde değişiklik-yıkım yapılmamakta olup, yapının statik yapısını etkileyeceği heyetimizce değerlendirilmiştir. Sonuç olarak yapıyı eski hale getirme için ana taşınmazın önemli bölümünün yıkılması gerekmediği, birkaç duvar yıkımı ve yeniden inşası ile eski haline gelebileceği, bu işlemlerin yapımı sırasında ve sonrasında ana taşınmazın statik yapısının bozulmayacağı kanaatine varılmıştır." şeklinde düzenlenmiş olup bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 17/10/2025