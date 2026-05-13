T.C. SAPANCA SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. SAPANCA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2026/2 SATIŞ
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/2 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli Sapanca İlçesi 108 Ada 44 Parsel Sapanca / SAKARYA
Yüzölçümü : 6.812,84 m2 İmar Durumu: e-satış uyap sistemindeki ilanda mevcuttur.
Kıymeti : 50.127.490,00 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 11:22
Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2026 - 11:22
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 06/07/2026 - 11:22
Bitiş Tarih ve Saati : 13/07/2026 - 11:22
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli Sapanca İlçesi 60 Ada 91 Parsel Sapanca / SAKARYA
Yüzölçümü : 3.630 m2 İmar Durumu: e-satış uyap sistemindeki ilanda mevcuttur.
Kıymeti : 45.375.000,00 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 14:28
Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2026 - 14:28
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 06/07/2026 - 14:28
Bitiş Tarih ve Saati : 13/07/2026 - 14:28
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
08/05/2026
