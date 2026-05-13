T.C. SAPANCA SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. SAPANCA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/2 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/2 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli Sapanca İlçesi 108 Ada 44 Parsel Sapanca / SAKARYA

Yüzölçümü : 6.812,84 m2 İmar Durumu: e-satış uyap sistemindeki ilanda mevcuttur.

Kıymeti : 50.127.490,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 11:22 Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2026 - 11:22 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/07/2026 - 11:22 Bitiş Tarih ve Saati : 13/07/2026 - 11:22

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli Sapanca İlçesi 60 Ada 91 Parsel Sapanca / SAKARYA

Yüzölçümü : 3.630 m2 İmar Durumu: e-satış uyap sistemindeki ilanda mevcuttur.

Kıymeti : 45.375.000,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 14:28 Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2026 - 14:28 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/07/2026 - 14:28 Bitiş Tarih ve Saati : 13/07/2026 - 14:28