T.C. SAPANCA SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2025/357 Esas

DAVALI : NURDAN ŞENLER

Dava konusu Sakarya ili, Sapanca ilçesi, Kurtköy Dibektaş Mahallesi, 909 Ada 43 Parsel sayılı taşınmaz hakkında aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Durusma günü olan 05/11/2026 günü saat: 09.25'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, iş bu ilanın tebliğinden itibaren sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, ilanın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde cevap dilekçesi vermeniz aksi halde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız, cevap dilekçesinde tüm delillerin açıkça hangi vakıanın delili olduğunu belirterek dilekçenize eklemeniz, toplanmasını istediğiniz delilleri bildirmeniz, bu halde yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve yokluğunuzda karar verileceği, dava dilekçesiyerine geçerli olmak üzere ilanen ihtar ve tebliğ olunur.