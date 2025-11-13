T.C. SARAY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
T.C. SARAY(VAN) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO : 2025/264 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ
İL : VAN
İLÇE : SARAY
MAHALLE : KARAHİSAR
ADA NO : 115
PARSEL NO : 56
MALİKİN ADI VE SOYADI : YUSUF CAN - 56860543546 -
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Taşınmaz üzerinden ilgili kuruma ait elektrik enerjisi nakil hattı geçmesi sebebiyle irtifak hakkı ve pilon alanı yönünden taşınmazın kamulaştırması talep edilmektedir.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/264 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 03.11.2025