T.C. SARAY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. SARAY(VAN) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2025/264 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ

İL : VAN

İLÇE : SARAY

MAHALLE : KARAHİSAR

ADA NO : 115

PARSEL NO : 56

MALİKİN ADI VE SOYADI : YUSUF CAN - 56860543546 -

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Taşınmaz üzerinden ilgili kuruma ait elektrik enerjisi nakil hattı geçmesi sebebiyle irtifak hakkı ve pilon alanı yönünden taşınmazın kamulaştırması talep edilmektedir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/264 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 03.11.2025